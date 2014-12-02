بالفيديو.. طالبان "تفخخ" الطيور وتجعلها قنابل طائرة

اكتشفت الشرطة الأفغانية وفككت، مؤخراً، قنبلة زرعت في جسد طائر في إقليم فارياب شمال البلاد، الذي يعاني من الهجمات الانتحارية التي تشنها حركة "طالبان".

ووفقاً لمصادر أمنية محلية فإن الطائر المريب كان يحوم فوق نقطة تفتيش تابعة للشرطة عندما بدأت الشرطة متابعته.

وقال الضابط الأفغاني عبدالنبي إلهام، بحسب ما نقلت عنه شبكة "إن بي سي نيوز"، إن عناصر الشرطة لاحظت وجود "هوائي" مثبت على ظهر الطائر، فقرروا إطلاق النار عليه، إلا أنه انفجر وتناثرت قطع معدنية من جسده.

وأضاف إلهام أنه بفحص المواد المتناثرة، تم اكتشاف شيء أشبه بجهاز "جي بي إس GPS" وكاميرا صغيرة، مضيفاً أنها المرة الأولى التي تواجه فيها الشرطة الأفغانية مثل هذا النوع من القنابل.

وتزايدت الهجمات الدامية التي يشنها مقاتلو حركة "طالبان" في أفغانستان بينما تستمر القوات الأجنبية في الانسحاب بعد أكثر من عقد على بداية الحرب في البلاد.

