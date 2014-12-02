بعد أحداث فرغسون.. أوباما سيزود الشرطة بكاميرات

اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما تخصيص أموال لتطوير استخدام عناصر الشرطة لكاميرات نقالة أثناء عمليات التدخل.

ويأتي اقتراح أوباما بعدما تعالت الأصوات للمطالبة بتجهيز جميع عناصر الشرطة في البلاد بكاميرات صغيرة تعلق على الرقبة أو على البذلة أو حتى على النظارات، بعد التظاهرات التي أعقبت مقتل "مايكل براون" الشاب الأسود الذي قضى في 9 من أغسطس في فرغسون (ميزوري وسط) برصاص شرطي أبيض في ظروف مثيرة للجدل.

وكان بن كرامب محامي براون أيد استخدام هذه الكاميرات وقال "لا يمكننا ان نفقد شابا آخر في ظروف غير واضحة".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست: "لاحظنا ان هذه البرامج كانت مفيدة جدا في حالات عدة"، لافتا إلى استخدام شرطة بوسطن لمعدات عسكرية خلال اعتداء أبريل 2013، حين انفجرت قنبلتان قرب خط وصول ماراتون المدينة.

75 مليون دولار لشراء الكاميرات



واقترح أوباما خطة لاستثمار 263 مليون دولار على 3 سنوات لتجهيز وتدريب قوات الأمن. ويشمل المبلغ برنامجا بقيمة 75 مليون دولار لتمويل شراء 50 ألف كاميرا نقالة بالتعاون مع السلطات المحلية.

ودعا أوباما الكونغرس إلى التعاون معه للتأكد من امتلاك قوات الأمن "الإمكانات الضرورية لتمويل التدريب والتقنيات الضرورية التي يمكنها أن تحسن الثقة بين المجتمعات والشرطة".

وتستخدم الشرطة هذه الكاميرات الصغيرة في بعض المدن الأميركية مثل لوريل في ميريلاند (شرق)، وهي في مرحلة اختبار في نيويورك وواشنطن. وينص البرنامج الذي جرى اختباره منذ اكتوبر في العاصمة الفدرالية، على اتلاف الصور الملتقطة وغير المستخدمة في التحقيقات خلال 90 يوما من التقاطها.

جهود لبناء الثقة

واستقبل الرئيس الأميركي أمس الاثنين في البيت الأبيض ناشطين في الحقوق المدنية للتطرق خصوصا إلى مسألة انعدام الثقة بين قوات الأمن وبعض فئات المجتمع.



وبحث مع مسؤولين محليين وزعماء روحيين وممثلين لقوات الأمن من كافة أرجاء البلاد، وسائل "بناء الثقة" بين الشرطة والمجموعات المحلية.



وأعلن من جهة أخرى عن تشكيل مجموعة عمل لتحسين العلاقات بين قوات الأمن والمجتمعات المحلية سترفع توصيات خلال 3 أشهر، مؤكدا أن العمل "هذه المرة سيكون مختلفا".



وساهمت تبرئة الشرطي دارين ويلسون (28 سنة) الذي قتل براون (18 سنة)، في تأجيج التوتر واندلاع اضطرابات في فرغسون.



وزادت المقابلة الأولى مع الشرطي من غضب المتظاهرين حيث أكد فيها على أنه أدى واجبه وأن "ضميره مرتاح".



وانتقد أهل الضحية روايته للوقائع واتهموه بالإساءة لذكرى مايكل.



