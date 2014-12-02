بعد فشل جلساته السابقة.. برلمان الصومال يلتئم اليوم

بعد فشله في عقد الجلسات السابقة بسبب الفوضى والضجيج، عقد البرلمان الصومالي اليوم الثلاثاء جلسة عادية، وزعت خلالها مذكرة حجب الثقة عن رئيس الحكومة، عبد الولي شيخ محمد، بعد قبول مؤيديه من النواب بالاحتكام إلى التصويت بعد جهود ووساطة بذلتها رئاسة البرلمان في هذا الملف.

وأوضح رئيس البرلمان محمد عثمان جواري أن مناقشة مذكرة حجب الثقة عن رئيس الحكومة ستبدأ الخميس القادم، على أن يتم التصويت عليها في 6 ديسمبر الحالي، ما سيضع حدا للخلاف بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس وزرائه عبد الولي شيخ محمد.

وكشف جواري أنه أبلغ عبد الولي شيخ محمد بوجود مذكرة لحجب الثقة عن حكومته أمام البرلمان، وعليه الحضور أمام البرلمان للدفاع عن نفسه بحسب ما ينص عليه الدستور.

كما أشار رئيس البرلمان الصومالي إلى ضياع الوقت في الجلسات السابقة التي لم تنعقد، داعيا أعضاء البرلمان إلى مضاعفة الجهود لإنجاز المهام التي تنتظرهم تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في 2016.

وبحسب المراقبين، فإنه ونظرا لكثرة أعضاء البرلمان المؤيدين لعزل عبد الولي شيخ محمد فإن على هذا الأخير الرحيل قبل أن يحتفل بعامه الأول في رئاسة الحكومة في 12 ديسمبر الجاري، ما لم تحدث مفاجأة تبقيه على المنصب.

وتعود الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وبين رئيس وزرائه عبد الولي شيخ محمد إلى أكتوبر الماضي، حيث اتهم الأول الأخير بالانفراد في القرارات دون العودة إليه، وهو الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء معتبرا الاتهام بأنه تدخل في شؤونه.

ودفع هذا الأمر بالنواب المؤيدين للرئيس إلى تقديم مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء إلى البرلمان، أما النواب المؤيدون لعبد الولي شيخ محمد فقابلوا هذه الخطوة بالرفض.