زوجة خليفة "داعش" في قبضة الجيش اللبناني

اعتقل الجيش اللبناني إحدى زوجات أبوبكر البغدادي قائد تنظيم "داعش" على أحد المعابر الحدودية شمال لبنان مع إحدى بناته.

وأفاد مراسل قناة "العربية" بأن زوجة البغدادي، وهي عراقية الجنسية، كانت تتنقل بهوية لبنانية مزورة وقد اقتيدت إلى مقر وزارة الدفاع، حيث تتواصل التحقيقات معها بعد إجراء تحليل للحمض النووي "دي إن إيه DNA".

وزوجة البغدادي تدعى سجى الدليمي، وهي الثانية بين زوجاته، كانت اعتقلت لدى النظام السوري مع أطفالها الثلاثة ثم أطلق سراحها في العاشر من مارس الماضي في إطار صفقة التبادل مع راهبات دير معلولا في سوريا، واللاتي كن معتقلات لدى "جبهة النصرة". وما زالت "جبهة النصرة" تعاير البغدادي بمعروفها.

وكشف مسؤول أمني لبناني أن العملية تمت بالتنسيق بين استخبارات الجيش اللبناني وأجهزة استخبارية أجنبية. ومن المتوقع أن يصدر الجيش اللبناني بياناً يوضح فيه تفاصيل توقيف زوجة زعيم "داعش".

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن مخابرات الجيش أوقفت زوجة المسؤول في "جبهة النصرة"، أنس شركس، المعروف بـ"أبو علي الشيشاني"، مع شقيقها راكان، في منطقة حيلان زغرتا (شمال لبنان). وأفيد بأن أنس له علاقة بقضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين.