نتنياهو يقيل وزيري المالية والعدل من الحكومة

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، وزير المالية يائير لابيد، ووزيرة العدل تسيبي ليفني من الحكومة، لانتقادهما سياسته.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن لابيد وليفني انتقدا بشدة الحكومة التي يترأسها، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء لن يقبل معارضة في حكومته.

وأعلن نتنياهو أنه سيدعو إلى حل البرلمان "في أقرب وقت ممكن للذهاب إلى الشعب والحصول على تفويض واضح لقيادة إسرائيل" من أجل إجراء انتخابات مبكرة.

وقالت مسؤولة في حزب الليكود، اشترطت عدم الكشف عن اسمها، لوكالة فرانس برس، إن "الاتجاه في الليكود والغالبية (الحاكمة) يميل بشكل عام إلى التصويت لصالح مشروع القانون".

وكان نتنياهو قد بادر، في وقت سابق، إلى تفكيك ائتلافه الحكومي لأسباب شخصية في المقام الأول، وانعدام الثقة بينه وبين وزير المالية وزعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد، وهو الحزب الأكبر في البرلمان، بعد فض الشراكة بين حزبي "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان.

بدوره، كان لبيد يفحص إمكانية تشكيل حكومة بديلة ضيقة في البرلمان يرأسها بدلاً من حكومة نتنياهو، لذا كان يجب البحث عن ذريعة فقط لإسقاط الائتلاف وتبكير موعد الانتخابات، فما كان من نتنياهو إلا أن وضع خمسة شروط أمام لبيد، من بينها الكف عن انتقاد الحكومة وسياستها إن كان في العلاقة مع واشنطن أو في ما يتعلق بمشروع قانون "القومية" المثير للجدل.