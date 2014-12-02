"خط ساخن" بخمس لغات لتعقب متطرفي النمسا

أعلنت الحكومة النمساوية الاثنين اطلاق العمل بـ "خط ساخن" مخصص للأشخاص الذين يشتبهون بحالات تطرف في محيطهم. والخط الهاتفي المجاني يعرض خدمات في خمس لغات (الألمانية والتركية والانكليزية والعربية والفارسية) مخصصة لعائلات وأقرباء وزملاء ومدرسين.



وأعلنت وزيرة الشباب صوفي ارماسين في مؤتمر صحافي "وفقا للقاعدة العامة، أن المقربين هم الذين يلاحظون أولا التغيرات في مواقف فرد ما والطريقة التي يدير فيها ظهره لبيئته وماضيه للتوجه إلى عالم متشدد".



وهذه الخدمة المتكتمة والمخصصة لغايات وقائية، قد تؤدي أيضا إلى ابلاغ السلطات في حال وجود خطر وشيك، كما أوضحت الوزيرة.



وتسعى النمسا إلى تعزيز وسائلها لمكافحة الدعاية الاسلامية المتشددة بينما انضم 142 شخصاً على الأقل، بينهم 12 امراة وعدد من القاصرين، من النمسا إلى صفوف المتمردين في سوريا والعراق بحسب وزارة الداخلية.



وستطلق السلطات في منتصف =ديسمبر خدمة خاصة ترمي إلى مكافحة الدعاية المتشددة على الانترنت وتأمل حكومة الائتلاف بين اليسار واليمين في تعديل القانون الذي يحكم منذ قرن وضع المسلمين في البلاد.



يأتي هذا بعد أن اعتقل الجمعة 16 شخصاً يشتبه في أنهم جندوا شباناً مرشحين للجهاد، في عملية مطاردة واسعة حشدت حوالي 900 شرطي في فيينا وغراز (جنوب) ولينز (شمال).



واتهم 14 من المشبوهين ب"مشاركتهم في منظمة ارهابية على علاقة بتجنيد شبان للحرب الاهلية في سوريا". وأـودعت محكمة غراز ثمانية منهم قيد الاعتقال الاحترازي الاثنين.

