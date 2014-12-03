إسرائيل تطلق النار على صياد فلسطيني بعرض البحر

أصيب صياد فلسطيني بجروح "خطيرة"، اليوم الأربعاء، بشظايا قذيفة أطلقتها البحرية الإسرائيلية على مراكب صيادين في عرض البحر شمال قطاع غزة، وفقاً لمصادر فلسطينية.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين في غزة، إن "الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار والقذائف باتجاه الصيادين في عرض البحر، ما أدى إلى إصابة الصياد نزار أبو ريالة (24 عاماً) بشظية في الرأس".

وأشار، لوكالة "فرانس برس"، إلى أن المراكب كانت "تصطاد على بعد أربعة أميال فقط من شاطئ شمال قطاع غزة وهي منطقة مسموح الصيد فيها".

وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء، غرب مدينة غزة حيث نقل المصاب، إن جروحه "حرجة".

وسمحت إسرائيل للفلسطينيين بالصيد حتى مسافة ستة أميال في البحر، بعد إعلان وقف إطلاق النار في 26 أغسطس الماضي، على أن تتم زيادة هذه المسافة تدريجياً لتصل إلى 12 ميلاً، لكن على أرض الواقع تطارد الزوارق الحربية الإسرائيلية الصيادين في مسافة أقل من ذلك، وفقاً لشهاداتهم.