الكونغرس يصوت على ميزانية لتمويل عمليات ضد "داعش"

وافق المفاوضون في الكونغرس الأميركي، مساء أمس، على تخصيص الميزانية العاجلة التي طالب بها الرئيس الأميركي باراك أوباما لتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، ما يمهد للتصويت عليها في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع تمديد خطة أوباما لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة والتي كان الكونغرس أقرها في سبتمبر لفترة تنتهي في 11 ديسمبر.

وكشفت لجنتا الدفاع في مجلسي النواب والشيوخ في وقت متأخر، مساء أمس، في واشنطن عن النص النهائي للقانون السنوي حول الدفاع للسنة المالية 2015 الممتدة من أكتوبر 2014 إلى سبتمبر 2015، بعد أشهر من المفاوضات.

ومن المتوقع أن يقره مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع، بحسب ما أفاد السناتوران الديموقراطي كارل ليفين والجمهوري جيمس إينهوف، على أن يجري التصويت عليه بعدها في مجلس الشيوخ.

وينص القانون السنوي للدفاع على تخصيص الميزانية العسكرية التي طلبها أوباما والبالغة خمسة مليارات دولار، تتوزع بين 3,4 مليارات لتمويل نشر القوات الأميركية في إطار عملية "التصميم الحازم" في أفغانستان، و1,6 مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية لسنتين.

وكان أوباما طلب مبلغاً إجمالياً قدره 5,6 مليار دولار، يشمل 520 مليون دولار لجهود وزارة الدفاع الدبلوماسية والإنسانية.

أما خطة تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة فمن المتوقع تمويلها من الأموال المخصصة حالياً للدفاع.

