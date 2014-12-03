بعد استسلام قادة حراكهم.. نشطاء هونغ كونغ "صامدون"

تعهد الطلاب في هونغ كونغ اليوم الأربعاء بالبقاء في مواقع الاحتجاج في أجزاء رئيسية من المركز المالي الآسيوي، للمطالبة بإصلاح نظام الانتخابات، في تحد لدعوات قادة حركة احتلال وسط هونغ كونغ لهم بالتراجع.

وظل مئات في موقع الاحتجاج الرئيسي في أدميرالتي بجوار مقر الحكومة والمنطقة التجارية المركزية، مصرين على مواصلة نضالهم من أجل انتخابات حرة لاختيار زعيم للمدينة في عام 2017.

وكان مؤسسو حركة احتلال وسط هونغ كونغ دعوا النشطاء أمس الثلاثاء إلى التراجع وإخلاء موقع الاحتجاج الرئيسي في المدينة، والعودة إلى منازلهم وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف قبل ساعات من دعوة زعيم الطلاب إلى إعادة تنظيم الصفوف.

وقال الطالب لورين لام (18 عاما): "أعتقد أن ذلك الإعلان هراء تماماً، لأننا مررنا بالكثير ولا أعتقد أننا يجب أن نحزم أمتعتنا ونغادر الآن".

ويبدو المتظاهرون متحدين في دعواتهم للديمقراطية الكاملة في هذه المستعمرة البريطانية السابقة، لكنهم ينقسمون بشأن الخطط بعد شهرين من الاحتجاجات في ظل غياب قيادة واضحة.

وأعادت بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين في العام 1997، وذلك بموجب اتفاق يسمح للإقليم بالاحتفاظ بهامش حريات وحكم ذاتي.