عملية طعن في متجر قرب مستوطنة شرق القدس

فتح رجل حراسة لمجمع تجاري قرب مستوطنة "ميشور أدوميم"، شرق القدس، اليوم الأربعاء، النار على فلسطيني طعن مستوطنين، وأصابه بجروح متوسطة برجليه.

وكان الرجل الفلسطيني قد طعن مستوطنين اثنين أصيبا بجروح متوسطة، بحسب المعلومات الأولية، ونقلا على إثرها إلى المستشفى. ووصفت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري حالة الإسرائيليين الاثنين بالمستقرة.

ووقع الهجوم في محل تجاري في مستوطنة ميشور أدوميم التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرق القدس.

وتم اعتقل المهاجم المصاب. وتبيّن أن المنفذ من بلدة العيزرية جنوب شرق القدس وهو فتى في الـ16 من العمر.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ديفيد الصراف، لوكالة "فرانس برس" إن فلسطينيين اثنين تم توقيفهما في المكان ويخضعان للتحقيق، مشيراً إلى اعتقالهما أثناء فرارهما.