مصادر: المشروع العربي حول فلسطين لن يمر بمجلس الأمن

عقد المندوبون الدائمون للدول العربية، الثلاثاء، اجتماعاً داخل مقر الأمم المتحدة وفي نيويورك وذلك لمناقشة مشروع القرار العربي حول فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي. تأتي هذه المناقشة في وقت علمت فيه قناة "العربية" أن مشروع القرار العربي، وفقاً لعدد من الدبلوماسيين داخل مجلس الأمن، لا يحظى بتأييد التسعة أصوات اللازمة في المجلس لتمريره.

ويرى مراقبون أن هذا سيحتم على المجموعة العربية التوصل إلى صيغة مشتركة ومقبولة للجميع من خلال إحداث مقاربة بين مشروع القرار العربي ومشروع القرار الأوروبي الذي وضعته فرنسا.

وهو ما أكدته السفيرة الأردنية لدى المنظمة الدولية، دينا قعوار، التي قالت إن هناك مشروع القرار العربي الذي دعمناه وهناك مشروع القرار الفرنسي وربما قرارات أخرى.

وكان الأردن قد وزع على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في الشهر الماضي المشروع المذكور الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر من عام 2016.

فيما تقوم فرنسا وبريطانيا وألمانيا بصياغة قرار، بينما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه سيقترح الانتهاء من محادثات السلام في عامين، ووضع معايير أخرى لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

ويبدو أنه من غير المرجح أن يحصل مشروع القرار العربي على تأييد الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، والتي تتمتع بحق النقض "فيتو" في مجلس الأمن. ولم يتضح إن كانت واشنطن ستكون مستعدة للدخول في مفاوضات رسمية بشأن المقترحات الأخرى أو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم مقترحاً خاصاً بها.

