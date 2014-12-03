موسكو تعتزم تطوير تعاونها العسكري مع الخرطوم

تعتزم روسيا تعزيز روابطها العسكرية مع السودان، كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بمناسبة زيارة إلى هذا البلد الذي يعيش عزلة على الساحة الدولية.

وقال لافرف في ختام لقاء مع نظيره السوداني علي كرتي: "لدينا مشروع لتطوير التعاون العسكري بما لا يؤدي إلى الإخلال بتوازن القوى في المنطقة"، من دون المزيد من التوضيحات.

وسيلتقي لافروف الذي وصل الثلاثاء إلى الخرطوم، الرئيس عمر البشير قبل أن يشارك في منتدى حول التعاون بين روسيا وجامعة الدول العربية في وقت لاحق الأربعاء.

وتأثر الاقتصاد السوداني بقوة منذ 1997 بفعل الحظر الأميركي الذي فرض على التجارة بسبب اتهام النظام بانتهاكات لحقوق الإنسان وبرعاية الإرهاب.

والبشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور (غرب السودان).

وأعلن كرتي أن المحادثات مع لافرف تناولت، إضافة إلى الملف العسكري، الشق المتعلق بالطاقة بينما تبدي الشركات الروسية اهتمامها باستكشاف حقول النفط والغاز.

وخسر السودان نصف احتياطاته النفطية بعد استقلال جنوب السودان في 2011.

وتكثف الخرطوم منذ شهرين المبادرات في محاولة لتجاوز عزلتها على الساحة الدولية، وهكذا زار البشير في أكتوبر مصر والمملكة العربية السعودية.

وستستضيف الخرطوم الخميس اجتماعاً لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا.