أميركا.. فتح تحقيق فدرالي في قضية مقتل الرجل الأسود

أعلن وزير العدل الأميركي اريك هولدر الأربعاء فتح تحقيق فدرالي حول إنتهاك الحقوق المدنية في قضية مقتل رجل أسود على أيدي شرطي أبيض في نيويورك الصيف الماضي، وذلك إثر قرار هيئة محلفين عدم ملاحقة الشرطي.

وقال هولدر للصحافيين أن "مدعينا العامين سيجرون تحقيقا مستقلا ومعمقا ونزيها وسريعا"، وذلك إثر قرار هيئة محلفين عدم ملاحقة الشرطي في قرار يأتي بعد عشرة أيام من قرار هيئة محلفين أخرى بعدم ملاحقة شرطي أبيض قتل فتى اسود في فيرغسون "ميزوري، وسط" في اغسطس.

واضاف "لقد شاهدنا جميعا شريط الفيديو الذي يظهر إعتقال اريك غارنر، مضيفا إن وفاته هي بالطبع مأساة".

وتابع "أعلم أن عدد كبيرا من الأشخاص في نيويورك وسائر أنحاء البلاد سيخيب أملهم من قرار هيئة محلفي الولاية اليوم"، مطالبا المتظاهرين ب"البقاء هادئين".



وأضاف "أما وقد انتهى التحقيق المحلي فأنا هنا لكي أعلن لكم أن وزارة العدل ستجري تحقيقا فدراليا حول الحقوق المدنية بعد موت اريك غارنر".

وأكد الوزير أن "هذه ليست قضية خاصة بنيويورك أو قضية خاصة بفيرغسون"، مؤكدا أن من تظاهر سلميا في سائر انحاء البلاد لم يخطئ.

واعتقلت قوات الأمن العديد من الأشخاص مساء الاربعاء في نيويورك خلال تظاهرة إحتجاجية على قرار هيئة المحلفين التي قررت عدم توجيه الإتهام للشرطي الأبيض المسؤول عن مقتل اريك غارنر الصيف الماضي في نيويورك.

وكان اريك غارنر "43 عاما" الذي اشتبهت الشرطة في بيعه سجائر بطريقة غير قانونية، حاول لفترة قصيرة مقاومة عناصر أمن طرحوه أرضا في ستاتن ايلند، إحدى دوائر نيويورك، في يوليو الماضي.



وفي شريط فيدو لأحد الهواة يظهر أحد الشرطيين دانييل بانتاليو وهو يمسكه من رقبته لطرحه أرضا في حين كان القتيل، وهو أب لستة أطفال يعاني من السمنة والربو، يكرر مرارا "لا أستطيع التنفس" وذلك قبل أن يفقد الوعي. وأعلنت وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وقال الطبيب الشرعي في نيويورك أن هناك عملية قتل.

وياتي قرار هيئة المحلفين في نيويورك ذلك بعد عشرة أيام من قرار هيئة محلفين اخرى في ميزوري بعدم ملاحقة شرطي ابيض قتل فتى أسود في فرغسون في اغسطس.











