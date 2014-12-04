أميركا: جنودنا حاولوا تحرير مواطنهم المحتجز باليمن

أعلن البنتاغون الخميس، أن الولايات المتحدة حاولت تحرير عدد من الرهائن، بينهم الأميركي لوك سامرز، الذين يحتجزهم تنظيم القاعدة في اليمن، لكن الجنود لم يعثروا على المواطن الأميركي.

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان أن "الولايات المتحدة نفذت أخيرا عملية لتحرير عدد من الرهائن، بينهم المواطن الأميركي لوك سامرز، المحتجزين في اليمن بيد تنظيم القاعدة. (...) وتم تحرير عدد من الرهائن في المبنى المستهدف إلا أن عددا آخر وبينهم سامرز لم يكونوا في المكان"، موضحا أن هذه العملية نفذت بالتعاون مع السلطات اليمنية.

وهدد تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" بقتل رهينة أميركي يدعى لوك سامرز، إذا لم تلب الولايات المتحدة مطالبهم خلال 3 أيام من نشر الفيديو.

وظهر الرجل في الفيديو قائلاً إنه يدعى لوك سامرز وعمره 33 عاما، ولد في بريطانيا لكنه يحمل الجنسية الأميركية. وقال إنه خطف قبل عام في صنعاء، وطلب المساعدة، مؤكدا أن حياته في خطر.

وكانت تقارير صحافية أفادت بأن سامرز صحافي خطف في العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2013