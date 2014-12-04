الرئيس الروسي: لن نقطع العلاقات مع أوروبا وأميركا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أنه لا ينوي قطع العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة، وذلك في خطاب ألقاه أمام الكرملين المجتمع بمجلسيه.

وجدد بوتين انتقاداته للولايات المتحدة التي "تسعى للتأثير، سواء في الكواليس أو بشكل مباشر على علاقاتنا مع جيراننا".

وإلى ذلك، أكد الرئيس الروسي أن الأزمة الأوكرانية لم تكن سوى ذريعة لفرض عقوبات على روسيا، استغلها الغرب الساعي منذ زمن بعيد لوقف تقدم روسيا.

وقال بوتين، عارضا حصيلة السنة في كلمته السنوية أمام مجلسي البرلمان الروسي، إن "العقوبات لم تكن رد فعل مستاء من الولايات المتحدة أو من حلفائها"، واعتبر أنه "حتى بدون ذلك (الأزمة الأوكرانية وضم القرم) لكانوا ابتكروا شيئا آخر للحد من قدرات روسيا المتنامية".