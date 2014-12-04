بريطانيا.. احتجاز برلماني مشتبه به في جريمة اغتصاب

ذكرت الشرطة وسجلات برلمانية رسمية إن مارك بريتشارد، نائب البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين المنتمي له رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، احتجز للاشتباه في تورطه في جريمة اغتصاب.

وورد في محاضر جلسات البرلمان أن شرطة لندن بعثت خطابا أمس الأربعاء لرئيس مجلس العموم يتعلق باعتقال بريتشارد (48 عاما)، النائب عن دائرة ريكن في شروبشاير بغرب إنجلترا.

وقالت شرطة لندن في بيان "بوسعنا أن نؤكد أن رجلا يبلغ من العمر 48 عاما حضر طواعية لمركز شرطة في شمال إنجلترا يوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر حيث احتجز عقب مزاعم بتورطه في اغتصاب بوسط لندن".

وأضاف البيان أنه تم "الإفراج عنه بكفالة حتى موعد في يناير لحين إجراء المزيد من التحقيقات".

ولم يتسن على الفور معرفة أي تفاصيل أخرى بشأن الجريمة المزعومة.

