مقديشو.. مقتل برلماني سابق وإصابة نائب في هجوم

قتل برلماني سابق، وأصيب نائب في البرلمان الحالي إثر تعرض سيارتهم لهجوم مسلح من قبل مجهولين في منطقة محمروين شرق مقديشو.

وبحسب شهود عيان، فإن المسلحين أطلقوا وابلا من النيران على سيارة النائب مَيو مصطفى بينما كان في طريقه إلى مبنى البرلمان الصومالي، حيث تجرى جلسة للبرلمان، ما أدى إلى إصابته، وقتل برلماني سابق إضافة إلى حارسهما.

بدوره، أكد رئيس منطقة حمروين، عبدالقادر محمد القادر، وقوع الهجوم، مشيرا إلى أن النائب المصاب كان في حالة جيدة وتم نقله على الفور إلى المستشفى، فيما شرعت قوات الأمن في تعقب الجناة.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، غير أن حركة الشاب المتشددة سبق أن تبنت مقتل ثلاثة نواب في هجمات مماثلة خلال العام الجاري.

ويأتي هذه الهجوم بعد يوم من هجوم انتحاري استهدف موكبا للأمم المتحدة قرب مطار مقديشو قتل فيه خمسة أشخاص بينهم ضابط أمن.

ونجا محمد عمر طلحة، النائب في البرلمان الصومالي والعضو في البرلمان العربي، الشهر الماضي، من محاولة اغتيال عندما شن مسلحون هجوما على سيارته، ما أدى مقتل سائقه وإصابة اثنين من حراسه.