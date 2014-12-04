لبنان يؤكد.. البغدادي تزوج سجى 3 أشهر وله منها بنت

أكد وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أن سجى الدليمي ليست زوجة أبو بكر البغدادي "الحالية" إنما طليقته. وكشف أنها تزوجت ثلاث مرات: المرة الأولى من شخص عراقي من حاشية النظام السابق ولها منه ولدان، بعد ذلك تزوجت أبو بكر البغدادي لمدة ثلاثة أشهر، قبل ست سنوات، وأنجبت منه بنتاً وهي الآن متزوجة من شخص فلسطيني وهي حامل منه.

إلى ذلك، أكد أنه أجريت فحوص الحمض النووي لها ولابنتها، وثبت أنها والدتها، وقد جرى إحضار الحمض النووي للبغدادي من العراق ليتأكد من أن البنت هي ابنته".

كما أوضح أن "الدليمي متورطة باتصالات أجرتها مع مجموعات لها علاقة بتنظيم داعش في لبنان". ولفت إلى أنه يمكن للبنان أن يستفيد منها من خلال بعض المعلومات".

أما بالنسبة للأولاد الذين تم توقيفهم مع أمهاتهم، فأشار إلى أنهم وضعوا في مركز لرعاية الأطفال، مشدداً على أن الدولة اللبنانية لا تخطف أولادا للمقايضة بهم، بل تسعى للحصول على معلومات".

وأضاف: "ثبت أن سجى الدليمي لها علاقات بكثير من الأطراف الذين لهم علاقة بتنظيمات تكفيرية في لبنان، وهي موجودة في لبنان بعد سنة ونصف على إطلاق سراحها من السجون السورية". وتساءل: "لماذا اعتبار قضية الدليمي قضية كبيرة؟ نحن رأينا أمهات العسكريين المخطوفين يتعذبن نتيجة خطف أبنائهن، فهل هذا الأمر أقل من التحقيق مع زوجة البغدادي؟