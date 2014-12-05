أوباما وعاهل الأردن يتشاطران القلق تجاه الوضع بالضفة

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تشاطرهما القلق تجاه التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأبلغ العاهل الأردني أن أميركا ستزيد مساعداتها للأردن وتقدم ضمانات قروض إضافية.

وبشأن التحالف الدولي قال أوباما إن أميركا وحلفاءها يحرزون تقدماً بطيئاً، لكنه مطرد ضد "داعش".

والتقى الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أول زيارة لزعيم عربي إلى البيت الأبيض بعد انتخابات الكونغرس النصفية.

وناقش أوباما مع ملك الأردن آخر تطورات استراتيجية الإدارة لمحاربه تنظيم داعش في العراق وسوريا والضربات العسكرية لقوات التحالف إلى جانب المساعدات الأميركية للاجئين السوريين وخطوات التهدئة في القدس واستراتيجية الشراكة الاقتصادية والأمنية مع الأردن.