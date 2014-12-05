أبو علي الشيشاني يهدد لبنان: سنخطف نساء وأطفالاً

بعد أيام على توقيف زوجته من قبل السلطات الأمنية اللبنانية في طرابلس شمال لبنان، هدد القيادي في تنظيم داعش، أنس شركس المعروف بـ"أبو علي الشيشاني بخطف نساء وأطفال عناصر من الجيش اللبناني.

وفي فيديو مصور نشره أحد المواقع اللبنانية، توجه فيه إلى "أهل السنة في لبنان" وإلى أهل طرابلس تحديداً، قائلا: "زوجتي علا مثقال العقيلي "أم علي" أُخذت منذ يومين من طرابلس التي تُسمى "قلعة المسلمين"، محملاً المسؤولية الكاملة إلى رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي بخروج زوجتي "الآن الآن الآن قبل أي وقت".

وقال الشيشاني للرافعي: "أنت المسؤول أمام الله، وأهل السنة مسؤولون كل المسؤولية عن أعراضنا التي تُساق إلى السجون.

ثم عاد وتوجه إلى من وصفهم بالمخنثين من الجيش اللبناني قائلاً: "إن لم تخرج زوجتي في القريب العاجل فلا تحلموا أن يخرج العسكريون اللبنانيون المخطوفون".

وأضاف مهدداً: "إن لم تخرج زوجتي وأطفالي فنساء وأطفال الجيش اللبناني هدف مشروع لنا، وسأبدأ بالتحرك، وسآسر أطفال ونساء جيش الروافض".

وختم رسالته متوجهاً إلى زعيم داعش أبو بكر البغدادي، قائلاً روحي وأولادي فداك.