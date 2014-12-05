30 % من مستخدمي التواصل الاجتماعي متعاطفون مع داعش

كشف المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دي كيركوف في تصريح خاص لـ"العربية" أن دراسة حديثة دلت على أن 30% من مستخدمي المواقع الاجتماعية، من بين الناطقين بالعربية، يتعاطفون مع داعش.

وحذر جيل دي كيركهوف من جهة أخرى من مخاطر انتشار داعش في ليبيا في حال تواصلت الأزمة في البلاد واستحال إيجاد حل سياسي. وتحدث دي كيركوف لـ"العربية" على هامش اجتماع وزراء الداخلية اليوم في بروكسيل.

وقال: "أشرت إلى عنصر واحد في هذه الدراسة، حيث لم أطلع عليها بالكامل بعد وتشير إلى أنه في بلد مثل بلجيكا، 30% من مستخدمي المواقع الاجتماعية باللغة العربية يتعاطفون إلى حد كبير مع داعش. وإذا كان ثلث الناطقين بالعربية في بلجيكا يتعاطفون مع داعش فهذا أمر يثير تساؤلات".

وفيما يخص ليبيا قال دي كيركوف: "أنصار الشريعة في درنة أعلنوا مبايعتهم لداعش الذي يتحدث عن ولاية في درنة الليبية وفي سيناء المصرية. وهناك خطر لامتداد داعش. والوضع في ليبيا مثير للقلق على أكثر من صعيد، فهناك أولا صعوبات تشكيل حكومة وحدة وطنية وبرلمان يعملان بشكل طبيعي ويمثلان المحاور الرسمي بالنسبة لأوروبا. هناك التطورات المثيرة للقلق في برقة وكذا الأمر في الجنوب، حيث تجد مجموعات مسلحة أتت من شمال الساحل نتيجة ضغط القوات الفرنسية والسلطات المالية والنيجرية والمجموعة الدولية، تجد في ليبيا ملاذا.

ونعلم أن كبار قادة القاعدة في شمال إفريقيا والمرابطين يتحركون في جنوب ليبيا من أجل إعادة تشكيل قواهم، لذلك يجب إيجاد حل عاجل للأزمة الليبية".