صورة هولاند في كازاخستان تثير سخرية الفرنسيين

أثار انتشار صورة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وهو يرتدي قبعة ومعطفاً من الفرو هدية من الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نازارباييف، الكثير من التعليقات والتغريدات الساخرة.

وظهر هولاند في الصورة بهذا الزي إلى جانب نظيره الكازاخستاني نازارباييف الذي يرتدي بدلة ورابطة عنق، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة في القصر الرئاسي في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وقد تم سحب الصورة صباح السبت، بعد أن نُشرت في البداية مساء الجمعة على حساب المكتب الإعلامي الكازاخستاني على موقع إنستغرام.

وأشارت وسائل إعلامية للحرج الشديد الذي أصاب قصر الإليزيه "الإليزيه غاضب بعد نشر صورة فرانسوا هولاند بالزي الكازاخستاني التقليدي، وعلق موقع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش: "هولاند بالفرو الكازاخستاني.. الصورة التي تغضب الإليزيه".

وقد انتهز النشطاء في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" واليمين المتطرف الفرصة للسخرية من الرئيس الفرنسي، في حين نشر المدافعون عن هولاند صوراً لرؤساء آخرين يرتدون أيضا الزي الشعبي للكثير من الشعوب خلال زيارتهم الخارجية، مثل فلاديمير بوتين وباراك أوباما ونيكولا ساركوزي.