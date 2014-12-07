أبو قتادة يشن هجوماً عنيفاً على داعش وزعيمه البغدادي

شن الداعية الأردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم "أبو قتادة" والذي كان يوصف في الماضي بأنه "سفير بن لادن في أوروبا" هجوماً عنيفاً ضد تنظيم "داعش" وزعيمه أبو بكر البغدادي الذي نصب نفسه "خليفة" ويفرض سطوته على مناطق تمتد بين العراق وسوريا.

وقال أبو قتادة في بيان نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رداً على سؤال من عناصر من "جبهة النصرة" في الغوطة الشرقية في سوريا حول معاناتهم من تعاطف البعض مع جماعة البغدادي: "احفظوا هذا الجهاد من أن يسرقه الأخباث من الناس كأتباع الكذاب الضال البغدادي فإن فعلتم كان لكم النصر".

وأوضح أن "هؤلاء في لحظة غفلة منكم يصنعون من الشر فيكم ما لا تتخيلونه من الأعمال ولذلك أبعدوهم عنكم وإياكم واطلاعهم على شؤونكم التي تخص جهادكم وأموركم، بل لو استطعتم طردهم من عندكم لكان هذا خير". وأضاف: "إياكم والورع الكاذب البارد فيهم، فهؤلاء فيهم سعار الكلاب الضالة لا تدرون متى ينشط فيهم، وحينها الندم ولا ينفع".

وأضاف: "إني أعجب كيف يتعاطف رجل يتقي الله ويعلم حرمة الدماء ويعلم خطر تكفير المجاهدين واستحلال نسائهم"، مشدداً على أنها "فتنة لا يسقط فيها إلا الجهلة والأرذال".

وشن تنظيم "داعش" بزعامة البغدادي هجوماً كاسحاً بداية يونيو في العراق، أتاح له السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، قبل أن يعلن نهاية الشهر نفسه إقامة "الخلافة".

وكان أبو قتادة انتقد في 15 يوليو الماضي إعلان دولة "الخلافة"، مؤكداً أنها بيعة "باطلة" و"لا تلزم إلا أصحابها" لأن ذلك لا يتم "إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى".

وأطلق سراح أبو قتادة في 24 سبتمبر الماضي بعد أن برأته محكمة أمن الدولة من تهمتي التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن في 2000 والمؤامرة للقيام بعمل إرهابي ضد المدرسة الأميركية في عمان في نهاية 1998 وذلك "لنقص الأدلة".

وكان أبو قتادة الذي تسلمته عمان من لندن في يوليو 2013 حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا، نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه في القضيتين.

وكان أبو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، حكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.

