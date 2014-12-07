أوروبا تسعى لتعاون أكبر من تركيا في قتال "داعش"

سيطلب الاتحاد الأوروبي من تركيا التعاون بشكل أكبر في قتال تنظيم "داعش" وسيحثها على عدم إضعاف عقوباته على روسيا خلال زيارة الأسبوع الحالي تهدف إلى منح قوة دفع جديدة لعلاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي.

وستزور فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ويوهانس هان، مفوض سياسة الجوار الأوروبي، وخريستوس ستيليانيدس، مفوض المساعدات الإنسانية، تركيا يومي الاثنين والثلاثاء في واحدة من أرفع زيارات الاتحاد الأوروبي من سنوات.

وقالت موجيريني في بيان: "الزيارة... مؤشر قوي على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ورغبتنا في تعزيز التعاون".

وتتفاوض تركيا من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 ولكن عقبات سياسية على الأخص وضع قبرص المقسمة ومقاومة بعض دول الاتحاد الأوروبي لانضمام تركيا للعضوية أبطأ من إحراز تقدم وكثيراً ما واجهت العلاقات بين الجانبين صعوبات.

لكن الآن يأمل مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي أن يمثل وجود رئيس ورئيس وزراء جديدين لتركيا ومفوضية أوروبية جديدة في بروكسل بداية جديدة تمهد الطريق أمام إجراء محادثات عالية المستوى لبحث المصالح الاستراتيجية المشتركة.

وتأتي الزيارة بعد أسبوع من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا والتي أعلنت خلالها موسكو إلغاء مشروع خط أنابيب ساوث ستريم لتوريد الغاز، وأعلنت أن تركيا الشريك المفضل لمسار إقامة خط أنابيب بديل.

ويريد مسؤولو الاتحاد الأوروبي الحديث عن الحاجة لتعاون أوثق في قتال "داعش" وجماعات متشددة أخرى وفي جهود قطع الإمدادات عنهم ووقف تدفق المقاتلين الأجانب.

وذهب آلاف الأوربيين للقتال في سوريا مع "داعش" أو جماعات أخرى، وتركيا نقطة عبور رئيسية. وتقول تركيا إن حكومات الاتحاد الأوروبي يجب أن تبذل مزيداً من الجهد لوقف سفر من يريدون الانضمام للمقاتلين في المنطقة.

وسيلتقي مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وسيزورون مخيماً للاجئين.

وسيعلنون زيادة في مساعدات الاتحاد الأوروبي لمساعدة تركيا في التعامل مع تدفق اللاجئين من سوريا والعراق.

