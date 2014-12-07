البحرين: حزب الله أخطر من "داعش"

دعا وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة إيران إلى ضرورة الابتعاد عن تمويل ودعم الجماعات الراديكالية ومد يد التعاون إلى دول المنطقة في مكافحة تلك الجماعات المتطرفة بغية سيادة الأمن الإقليمي وجعله من الأولويات.

وقال الوزير البحريني، في ختام جلسات حوار المنامة العاشر، إن "القاعدة" و"داعش" ليسا الخطر الأكبر، لكن الخطر الأكبر يكمن في "حزب الله"، الذي يحظى بدعم من دول ضالعة بحد ذاتها في تمويل الإرهاب.

واختتم الحوار جلساته اليوم في العاصمة البحرينية بعد يومين من النقاشات التي حضرها وزراء ومتخصصون في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

