العاهل الأردني: الضربات الجوية وحدها لن تهزم "داعش"

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في تصريحات صحافية نشرت الأحد إن الضربات الجوية ضد تنظيم "داعش" مهمة جداً، ولكنها "لن تستطيع وحدها أن تهزم التنظيم"، الذي يسيطر على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.

وقال الملك عبدالله في مقابلة أجراها مع شبكة "بي بي إس" الأميركية في واشنطن:" نعلم جميعاً أن الضربات الجوية مهمة جداً وتستطيع أن تتخيل كيف سيكون الوضع من دون هذه الضربات لكن الهجمات الجوية لن تستطيع وحدها أن تهزم داعش".

وأضاف في المقابلة التي بثت السبت ونشرتها الصحف الأردنية الأحد أن "المسألة المهمة الآن هي الوضع على الأرض".

وتابع: "لا أريد لأي شخص أن يظن أن أي طرف منا يتحدث عن إرسال قوات برية لحل المشكلة، ففي نهاية المطاف على السوريين وكذلك العراقيون أن يحلوا المشكلة بأنفسهم".

وأوضح أنه "سواء في العراق أو سوريا، لا بد أن تنفذ هذه المهمة من قبل السكان المحليين أنفسهم"، مضيفاً: "السؤال هو: كيف يمكن تأمين الدعم لهم على أرض الواقع؟ (...) كيف يمكن أن نحميهم وندعمهم؟".

وقال: "نحن جزء من التحالف وقد شاركنا في العمليات ضد تنظيم داعش في سوريا كعضو في هذا التحالف، وكذلك نتحدث مع العراقيين لنعلم كيف يمكن لنا مساعدتهم في غرب العراق".

وأضاف: "أتوقع أن ترتفع وتيرة هذه الجهود في القريب العاجل وبعد ذلك سوف يلعب الأردن دوراً في مواقع أخرى".

وباشرت الولايات المتحدة على رأس ائتلاف دولي في الثامن من أغسطس شنّ حملة غارات جوية على مواقع تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.