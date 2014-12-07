انفراج متوقع في العلاقات الروسية الأوروبية

في زيارة غير متوقعة وسريعة، وفي طريق عودته من كازاخستان، أجرى الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مبني مطار " فنوكوفو -2" الرئاسي، تركزت حول ضرورة التوصل لتسوية للأزمة الأوكرانية، وإنهاء حالة الصراع الدامية في مناطق شرق أوكرانيا.



وعقب محادثات جرت خلف أبواب موصدة، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته في أن لقاءه مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند بالعاصمة موسكو خطوة هامة ستساعد في تسوية مشكلات دولية كثيرة.

وأشار إلى أن مساعي فرنسا لتنظيم عقد لقاء نورماندي لتسوية المشكلات معقدة، سيستفيد من النقاش الذي دار بين الرئيسين الفرنسي والروسي، والذي حقق بعض النتائج الإيجابية.

وأضاف بوتين أن روسيا تحترم وحدة أوكرانيا وتأمل بفك الحصار عن جنوب شرق البلاد، وتأمل التوصل إلى خطوات إضافية لتبادل الأسرى في أوكرانيا. واتهم بوتين حكومة كييف والانفصاليين بانتهاك اتفاق مينسك، مؤكدا على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق. وأعلن أن موسكو وباريس تدعوان لوقف فوري لسفك الدماء في أوكرانيا.

من جانبه أعرب الرئيس الفرنسي عن قناعته بتوفر إمكانية واقعية لتسوية الخلافات العالقة بين موسكو وباريس وشدد على ضرورة استكمال محادثات قمة العشرين الأخيرة بشأن الأزمة الأوكرانية. وكان هولاند قد أعلن في وقت سابق أن التوتر والضغوط الموجودة الآن لا يمكن أن تساعد على حل المشكلة، ودعا إلى عقد لقاء بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني بوروشينكو بمشاركته ومشاركة المستشارة الألمانية ميركل، بهدف تخفيف حدة التوتر.

أوساط سياسية روسية اعتبرت هذا اللقاء خطوة هامة نحو تسوية الأزمة الأوكرانية اضطرت أوروبا للقيام بها بسبب الأضرار التي أصابت اقتصاديات الدول الأوروبية الناجمة عن العقوبات التي فرضت على روسيا، والقرارات الروسية بحظر التعامل مع الدول المشاركة في قرارات العقوبات المذكورة. ورجح سياسيون روس أن تتمكن مبادرة هولاند من تحقيق انفراج في العلاقات الروسية– الأوروبية، ما سيؤدي لوضع تسوية الأزمة الأوكرانية قيد التنفيذ.

وتجدر الإشارة إلى مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلي حكومة كييف والقوى المسيطرة في أقاليم شرق أوكرانيا، كانت قد توصلت إلى اتفاق وقف إطلاق النار بداية سبتمبر الماضي، والذي عرف باتفاق مينسك، تم ذلك بعد تصاعد حدة المعارك بين القوات الأوكرانية وقوات دونيتسك ولوغانسك ما تسبب في زيادة الخسائر البشرية بين العسكريين والمدنيين. وتم توقيع هذا الاتفاق عقب لقاء الرئيسين الروسي والأوكراني في مينسك أغسطس الماضي. لكن الاشتباكات بين الجانبين استمرت، وتسببت عمليات القصف المتبادلة في سقوط العديد من الضحايا.

واتهمت موسكو حكومة كييف بعدم الالتزام باتفاق مينسك، وعدم الجدية في تنفيذ بنوده، ودعت الغرب لممارسة ضغوط على الحكومة الأوكرانية حتى يتم تنفيذ كافة بنود الاتفاق.

في هذا السياق وجهت اتهامات إلى روسيا بأنها ترسل مساعدات عسكرية وأسلحة للمجموعات الانفصالية، وتقدم لها دعما في إصرارها على الانفصال عن السيادة الأوكرانية. وقد دعا سيرجي لافروف في بازل السويسرية إلي وقف إطلاق النار على النحو المتفق عليه، بما في ذلك خط فك الارتباط والبدء بتبادل الأسرى بين الأطراف المتنازعة، وأضاف أن أية محادثات لحل الأزمة بدون مشاركة ممثلي الانفصاليين في إقليمي دونيتسك ولوغانسك ستكون عبثية، مؤكدا على أهمية تنفيذ اتفاق مينسك الذي تم التوصل إليه بين سلطات كييف وممثلي دونيتسك ولوغانسك وساهمت روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في التوصل إليه.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نفت في وقت سابق إرسال موسكو أي معدات عسكرية أو قوات روسية إلى مناطق شرق أوكرانيا، واتهمت حلف الناتو بتأجيج المشاعر المعادية لروسيا، من أجل تبرير خططه بشأن زيادة وجوده العسكري قرب الحدود الروسية. وترويج إشاعات عن تحرك لآليات روسية وعسكريين عبر الحدود الأوكرانية، بدلا من التركيز على الجهود لحل النزاع في أوكرانيا.

