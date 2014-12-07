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باكستان.. طائرة أميركية بدون طيار تقتل 4 متشددين

المصدر: باكستان - رويترز
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قال مسؤولون في الجيش الباكستاني اليوم الأحد، إن 4 يشتبه في أنهم من المتشددين قتلوا بينهم من يعتقد أنه عضو في تنظيم القاعدة، فيما أصيب آخران في غارة شنتها طائرة أميركية بدون طيار اليوم على منزل في شمال غرب البلاد.

وجاءت الغارة بعد يوم من قيام القوات الباكستانية بقتل عدنان الشكري جمعة القيادي الكبير في تنظيم القاعدة.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي قد عرض مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار مقابل إلقاء القبض على جمعة، لصلته بالتخطيط لتفجير في مترو أنفاق نيويورك.

وأكد 6 مسؤولين باكستانيين نبأ غارة اليوم الأحد، وقال 3 منهم إن "عضوا في القاعدة من بين القتلى"، وأضافوا أنه "كان ينشط في أفغانستان وباكستان واسمه عمر فاروق".

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