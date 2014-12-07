برلمان الصومال يحجب الثقة عن رئيس الحكومة

حجب البرلمان الصومالي اليوم الثقة عن رئيس الحكومة، حيث صوت 153 نائباً لحجب الثقة فيما رفضه 80 نائباً، وامتنع نائبان عن التصويت في جلسة حضرها 235 عضواً من أصل 275 يتشكل منهم البرلمان الصومالي.

وأخيراً حسم البرلمان الصومالي الخلافَ بين الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس وزرائه عبد الولي شيخ محمد، بعزل الأخير، بعد جدل سياسي استمر نحو شهرين. فالنتيجة التي لم تكن مفاجئة بالنسبة للمراقبين أعلنها رئيس البرلمان، محمد عثمان جواري، الذي أكد أن الحكومة فقدت ثقة البرلمان.

نتيجة رحّب بها أعضاءُ البرلمان وعارضها آخرونَ ما يعكِس الانقسامَ الذي نجَم عن الخُطوة.

إذا تم عزلُ عبد الولي شيخ محمد قبل أن يحتفل بعامِه الأول الذي يصادفُ الثاني عشر من الشهر الجاري، فإنه سيلحق بسلفِه عبد فارح شردون الذي عزله البرلمان بسبب خلافات مماثلة بعد أن أمضى عاما واحدا فقط على رأس الحكومة.

وأيا كانت النتيجة فإن المواطنين البسطاءَ الذين سَئِموا خلافاتِ ساسةِ البلاد يتمنونَ تشكيلَ حكومةٍ فاعلة آملين لرئيسِها القادم، فترةً أطول بدل سياسة العام الواحد.



