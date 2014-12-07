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غرق 70 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل اليمن

المصدر: صنعاء - رويترز
مهاجرون أفارقة قبالة سواحل اليمن (صورة أرشيفية)
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أعلنت سلطات الأمن في القطاع الغربي من اليمن، أمس الأحد، أن ما لا يقل عن 70 مهاجرا غير شرعي من إثيوبيا لقوا حتفهم عندما غرق قارب يستخدمه مهربون لنقل المهاجرين إلى اليمن في مياه البحر الأحمر وسط ظروف جوية سيئة.

وكثيرا ما يستخدم المهربون قوارب غير صالحة لتهريب المهاجرين الأفارقة إلى اليمن الذي يعتبر ممرا إلى أجزاء أكثر ثراء في الشرق الأوسط كالسعودية وسلطنة عمان والغرب.

وقالت سلطات الأمن في محافظة تعز إن قاربا صغيرا غرق أمس السبت بسبب الرياح العاتية والبحر الهائج قبالة ميناء المخا. وأضافت أن القارب كان على متنه 70 شخصا، كلهم إثيوبيون.

وكثيرا ما تكتظ قوارب غير آمنة بالمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط كل عام. وكثير من هذه القوارب يغرق.

وفي مارس، غرق 42 مهاجرا إفريقيا على الأقل في بحر العرب قبالة الساحل الجنوبي لليمن.

كلمات دالّة

#اليمن, #البحر الأحمر, #صنعاء, #تعز, #أفارقة, #اثيوبيا, #هجرة

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