ميركل: روسيا مصدر صعوبات لجيران الاتحاد الأوروبي

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن السياسة التي تتبعها موسكو تتسبب في صعوبات لعدد من الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت ميركل في حوار مع صحيفة دي فيلت المحافظة: "مع مولدافيا وجورجيا وأوكرانيا لدينا ثلاث دول في جوارنا الشرقي وقعت بكل سيادة اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وروسيا تسبب صعوبات لهذه الدول الثلاث".

وتابعت: "في المقابل نرى روسيا تحاول إبقاء بعض دول غرب البلقان تابعة لها اقتصاديا وسياسيا".

وردا على سؤال عن الانتقادات التي وجهها إليها ثلاثة مستشارين سابقين هم المحافظ هلموت كول والاشتراكيان الديموقراطيان هلموت شميت وغيرهارد شرودر، في إطار دعوتهم إلى سياسة أكثر ليونة مع موسكو، قالت ميركل: "إنني مقتنعة بأن الرد الأوروبي المشترك على تحركات موسكو جيد".



وأضافت أن "انتهاك موسكو لبنود مذكرة بودابست (الموقعة) في 1994 حول وحدة وسلامة أراضي وسيادة أوكرانيا لا يمكن أن يمر بلا رد".