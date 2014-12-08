الأمم المتحدة تعلن 2014 عاماً مدمراً لملايين الأطفال

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الاثنين، عام 2014 عاماً مدمراً للأطفال الذين حوصر نحو 15 مليوناً منهم في حروب تدور في العراق وجنوب السودان وسوريا والأراضي الفلسطينية‭ ‬وأوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، أنتوني ليك، إن العدد الكبير من الأزمات في العالم يعني أن الكثيرين من الأطفال أصبحوا طي النسيان السريع، أو لم يظهروا في تغطيات وسائل الإعلام العالمية، مثلما هو الحال في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وباكستان والصومال والسودان واليمن.

وقالت المنظمة إن هناك 230 مليون طفل يعيشون في دول ومناطق متأثرة بالصراعات المسلحة على مستوى العالم.

وقال ليك في بيان: "قتل الأطفال وهم يدرسون في الفصول.. وهم نيام في أسرتهم.. تعرضوا لليتم والخطف والتعذيب والتجنيد والاغتصاب بل حتى بيعوا كعبيد.. لا تعي الذاكرة الحديثة مطلقاً أن الكثير من الأطفال تعرضوا لمثل هذه الوحشية التي لا توصف".

وقالت المنظمة إن هناك 230 مليون طفل يعيشون في دول ومناطق متأثرة بالصراعات المسلحة على مستوى العالم.

وقال ليك في بيان: "قتل الأطفال وهم يدرسون في الفصول.. وهم نيام في أسرتهم.. تعرضوا لليتم والخطف والتعذيب والتجنيد والاغتصاب بل حتى بيعوا كعبيد... لا تعي الذاكرة الحديثة مطلقاً أن الكثير من الأطفال تعرضوا لمثل هذه الوحشية التي لا توصف".