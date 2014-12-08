الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لدعم العقوبات ضد روسيا

يبدأ اليوم الاثنين وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي زيارة للعاصمة التركية أنقرة تستمر يومين. وذكرت وكالة رويترز أن الوفد في طريقه لإقناع أنقرة بالانضمام إلى التدابير التقييدية والعقوبات التي تم تطبيقها من قبل دول أوروبية ضد روسيا.

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يتمكن مندوبوه من الاتفاق على ألا تعمل تركيا على استغلال الوضع الحالي، ولا تستفيد من الصادرات إلى السوق الروسية من المنتجات التي يحظر استيرادها من الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الروسي، في حال فشل المحادثات.

ويعتزم الطرفان النظر في مسألة التعاون على محاربة التنظيمات الإرهابية كـ"داعش" وغيره من الجماعات المتطرفة، في حين تستخدم تركيا كنقطة عبور لتلك الموجودة في الدول الأوروبية الذين يسافرون إلى الشرق الأوسط للقتال إلى جانب الجماعات.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن الاجتماع المقبل دليل على أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف لتوسيع نطاق العلاقات مع أنقرة بشكل كامل، ويعتبرها دولة مرشحة، وشريكا رئيسيا وجارا.

يذكر أن تركيا قد تغدو مصدراً رئيسيا ً للعديد من السلع إلى السوق الروسي بعد التدابير التي اتخذتها روسيا الاتحادية رداً على العقوبات الغربية. وكانت موسكو قد فرضت حظراً لمدة عام على أنواع من المنتجات الزراعية، والخامات، والمواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تتجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو المزيد من التقارب في ضوء السعي التركي لشراء النفط الروسي تعويضاً عن الانخفاض في شحنات النفط من إيران نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة ضد طهران.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد عرض خفض أسعار الغاز المصدر لأنقرة بنسبة 60% خلال زيارته تركيا الأسبوع الماضي.