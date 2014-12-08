السجن لـ5 أردنيين بتهمة الالتحاق والترويج لـ"داعش"

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، أحكاماً بالسجن تراوحت بين عام وعامين على خمسة شبان أردنيين، ألقي القبض عليهم في أغسطس الماضي. وأدين اثنان منهم بالالتحاق بـ"داعش"، فيما أدين الثلاثة الآخرون بالترويج له، حسب وكالة فرانس برس.

وقال مصدر قضائي إن "الأحكام المذكورة في القضايا الخمس تأتي تخفيضاً لأحكام بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات، بعد أن أخذت المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية لإعطاء المتهمين فرصة لإصلاح أنفسهم، كونهم شباباً في العشرينات من العمر".

يذكر أن السلطات الأردنية تصدر أحكاماً، بين الحين والآخر بحق أردنيين التحقوا أو روجوا لأفكار التنظيم، مشددة إجراءاتها على الحدود مع سوريا. واعتقلت عشرات العناصر لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.

كما صعدت مؤخراً من إجراءاتها الأمنية ضد "الفكر المتطرف" المنتج للإرهاب كجزء من حملتها ضد "داعش"، وباتت تترصد كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت.