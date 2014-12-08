رئيس البرلمان العربي: يجب أخذ توصياتنا بالاعتبار

اعتبر أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، أن الدور المصري في غاية الأهمية لدعم القضايا العربية ومواجهة التحديات التي تقابل العرب جميعاً باعتبارها قلب الأمة العربية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون العربي مع مصر اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً في هذه المرحلة، "فمصر لا تستطيع بمفردها أن تواجه هذه التحديات"، حسب تعبيره.

وأضاف الجروان، خلال حديث في برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة الحدث مساء أمس الأحد، أن "الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية تفرض علينا توحيد الجهود والعمل في إطار التشاور والتشارك خاصة في مجال الأمن القومي ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله في المنطقة العربية وحماية مقدرات الأمة العربية وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة".

وأوضح إلى أن البرلمان العربي يعتمد في عمله مبدأ أساسي وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان والعمل على بناء جسور وعلاقات بين الدول العربية ودول الجوار، بهدف نقل رسالة الشارع العربي إلى المجتمع الدولي في صورة موحدة.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى وجود هجمة شرسة تجتاح العالم العربي حالياً وتتمثل في ثقافة دخيلة وتطرف وإرهاب يقتل الأبرياء، وأهم صوره تنظيم "داعش" الإرهابي، مشدداً على أن كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في الأروقة الدبلوماسية العربية وأن تواجه على مستويي القيادات والشعوب العربية.

وأوضح الجروان أن فوزه بمنصب رئيس البرلمان العربي لدورة ثانية خلال الجلسة الإجرائية الأخيرة، وذلك بحضور 75 عضو من البرلمان العربي، "يؤكد أننا نسير في المسار الديمقراطي الصحيح"، لافتاً إلى أنه وفقا للوائح البرلمان ستكون ولايته الحالية هي الأخيرة.

وكشف رئيس البرلمان العربي "إننا بصدد تعديل بعض اللوائح المتعلقة بالبرلمان العربي، بالإضافة إلى وضع الصيغة النهائية لوثيقة المرأة العربية وإعداد مشروع قانون يسمح بتكريس حقوق المرأة العربية لتمكينها من المشاركة في صناعة المستقبل العربي"، مضيفاً: "نعمل أيضاً على قانون يحمي ويحافظ على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة".

وفي هذا السياق، طالب الحكومات العربية بوضع توصيات البرلمان العربي في عين اعتباراتها.