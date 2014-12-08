قطر تعلن وقف وساطة الإفراج عن الجنود اللبنانيين

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أمس الأحد، إنها تعلن "عن عدم إمكانية استمرار دولة قطر في جهود الوساطة لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين، الذين تم اختطافهم في أغسطس الماضي في محيط بلدة عرسال."

وأكدت الوزارة أن "قرار عدم إمكانية الاستمرار جاء نتيجة لفشل الجهود المبذولة"، معربة عن "بالغ أسفها لمقتل الجندي اللبناني"، وهو الرابع الذي يقتل من بين الجنود الأسرى منذ أغسطس الماضي.

وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت، الأسبوع الماضي، زوجة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" وزوجة قائد في جبهة النصرة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن بعض المسؤولين اللبنانيين رأوا في اعتقال المرأتين ورقة مساومة محتملة لإطلاق سراح الأسرى.

بدورها قامت جبهة النصرة بقتل أحد الأسرى رداً على اعتقال السلطات اللبنانية للمرأتين.

يذكر أن عناصر النصرة و"داعش" كانوا قد أسروا أكثر من 24 فرداً من قوات الأمن اللبنانية عندما شنوا هجوماً على بلدة عرسال اللبنانية الحدودية في أغسطس الماضي.