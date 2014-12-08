لبنان يطلب دعم فرنسا في انتخاب رئيس جديد

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، الذي يقوم بأول زيارة له إلى فرنسا، الأربعاء، منذ بدء مهامه في مارس 2014، أن بلده يمر بوضع "صعب ومعقد" نتيجة أزمة سياسية، أبرز سماتها الشغور في موقع الرئاسة منذ سبعة أشهر، يضاف إليها عبء أكثر من مليون لاجئ سوري يستضيفهم على أرضه.

وحول الانتخابات الرئاسية، قال رئيس الحكومة اللبنانية، إن "التوترات الإقليمية والدولية تؤثر سلباً على الانتخابات، وانطباعي أن حصول توافق إقليمي ودولي من شأنه تسهيل إجرائها"، مضيفاً "لطالما أظهرت فرنسا اهتماماً بالموضوع، وتحركت مع دول أخرى لمساعدتنا على حله".

من ناحية أخرى، يعول لبنان كثيراً على صفقة الأسلحة الفرنسية التي يتوقع سلام أن تبدأ طلائعها بالوصول قريباً، في حين يخوض لبنان مواجهة صعبة مع المجموعات المتطرفة المتحصنة على حدوده، مشيراً إلى أن الأسلحة ستتضمن "مروحيات وكل الأسلحة الضرورية لمساعدة الجيش على مواجهة عمليات التسلل والاعتداءات الخارجية، لاسيما الإرهابية منها". ويتم العمل حالياً على تجنيد حوالي 10 آلاف عنصر جديد في الجيش.

وقال سلام في حديث لوكالة فرانس برس: يقبع هؤلاء المسلحون على حدودنا ويتصرفون بطريقة متوحشة من دون أي احترام لقواعد الحرب التقليدية. يتخذون القرارات العشوائية، يقتلون يميناً ويساراً، في أي وقت وفي أي إطار. يفرضون هذا الإرهاب عندنا، على بلادنا، وعلى كل اللبنانيين، ويتطلب هذا الأمر جهوداً كبيرة من الجميع، أي من الأطراف السياسية، والشعب، وعائلات الرهائن، والأجهزة الأمنية، خصوصاً من الإعلام.

أما عن حجم خطر "داعش" على لبنان، قال رئيس الحكومة: لا أعتقد أن هناك خطراً لجهة تمدد التنظيم إلى لبنان، لكنه يسعى من دون شك إلى إضعاف البلد"، مبدياً ثقته بقدرة الجيش على الدفاع، لكنه "يحتاج إلى مساعدات كثيرة".

وذكر سلام أنه سيطلب من فرنسا أن تساعد بلاده في "معاناتها على مستوى النازحين السوريين الذين يشكلون يوماً بعد يوم عبئاً كبيراً على بنانا التحتية وعلى حاجات المجتمع والوطن"، لافتاً إلى وجود "تقصير دولي حتى اليوم، لأن الدعم الذي أتى من دول ومؤتمرات عدة لم يكن في المستوى المطلوب". وقال إن فرنسا "ساهمت بطريقة إيجابية جداً في توعية المجتمع الدولي على هذه المشكلة، ونحن نعول عليها كثيراً".