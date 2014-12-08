لبنان.. 12 برجا "بريطانيا" لمراقبة الحدود مع سوريا

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، أن البريطانيين نشروا حوالي 12 برج مراقبة لمساعدة الجيش اللبناني على مراقبة الحدود مع سوريا بشكل أفضل.

وقال سلام في حديث لوكالة "فرانس برس" إن "ضباطا بريطانيين استخدموا وسائل حديثة وأقاموا بشكل سريع نحو 12 برج مراقبة للجيش اللبناني في الجبال على الحدود الشرقية ومنطقة عرسال حيث تدور مواجهات مع ارهابيين".

وهذه الأبراج التي قدمتها بريطانيا نشرت على قسم من الحدود الفاصلة بين البلدين والتي يبلغ طولها 375 كيلومترا.

وأوضح سلام أن هذه الأبراج "التي أقيمت قبل أسبوعين باتت تحت إشراف الجيش اللبناني وتسمح له بمراقبة التحركات في هذا القطاع بشكل أفضل وإقامة موقع دفاعي متقدم".

وفي أغسطس شن متطرفو "جبهة النصرة" هجوما على قوات الجيش اللبناني المنتشرة في بلدة عرسال الحدودية وانسحبوا الى الجبال محتجزين 30 عنصرا من الدرك والجيش رهائن. ومنذ ذلك تكثفت المواجهات.

وفي سياق متصل، انفجرت عصر أمس الاثنين في بلدة عرسال عبوة ناسفة أدت إلى إصابة رجل في هجوم بدا أنه مرتبط بخلاف محلي.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها، أن العبوة كانت موضوعة داخل سيارة رباعية الدفع، مضيفةً أنه تجري متابعة الموضوع لكشف ملابسات الحادث.