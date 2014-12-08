مسؤول روسي: عقوبات أميركا تهدف لإسقاط "بوتين"

اتهم سيرجي ريابكوف نائب وزير خارجية روسيا الولايات المتحدة اليوم الاثنين بمحاولة إسقاط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بفرض عقوبات على موسكو بسبب الأزمة في أوكرانيا.

ونسبت وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء إلى ريابكوف قوله في جلسة لمجلس النواب (الدوما) "لا يخفى على أحد أن هدف العقوبات خلق ظروف اجتماعية واقتصادية لتغيير السلطة في روسيا".

وأضاف أن التغلب على تأثير الأزمة في أوكرانيا سيحتاج لسنوات بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاعات المال والدفاع والطاقة الروسية، فضلاً عن بعض الشخصيات الروسية.

كما اتهم ريابكوف واشنطن بمحاولة الوقيعة بين روسيا وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة، وقال إن هذه الجهود كانت تجري على قدم وساق في أوكرانيا هذا العام.