مقابر الأرقام.. سجن إسرائيلي لجثامين الفلسطينيين

يحيط القلق في بلدة قراوه بني زيد غرب رام الله بعائلة مالوخ التي اختفت جثة ابنها بعد عامين من احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية أي في العام 1969.

ويقف مروان مالوخ أمام صورة وشهادة عمه سبتي الذي قضى في اشتباكٍ مع الجيش الإسرائيلي قبل 45 عاماً، وما زالت رفاتـه مفقودة أو مسجونة في "مقابر الأرقام الإسرائيلية".

وبينما يروي مروان ما نقل للعائلة من ظروف وطريقة مقتل عمه، يردد بين الجمل عبارة "يجب أن نسترد جثمان عمي لدفنه بحسب الأصول الشرعية، فمن حق عائلته أن تعرف مكان دفنه لتزوره كما بقية الأموات"، ويضيف أن "إسرائيل مسؤولة أخلاقيا وقانونيا عن حرمان العائلة من هذا الحق".

وأنشأت إسرائيل مقابر الأرقام منذ أن احتلت الأراضي الفلسطينية، ودفنت فيها فلسطينيين نفـذوا عمليات ضدَّها، فالمقابرُ تحملُ أرقاما ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية المسؤولة، يشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد، وهذه الملفات تحتفظ بها إسرائيل في أدراج المؤسسة العسكرية، فيما ترفض الإفصاح لأي جهة كانت عن محتواها.

وهذه المقابر عبارة عن مدافن بسيطة محاطة بالحجارة من دون شواهد، ومثبت فوق القبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء.

ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بالإهمال المتعمَّدِ حيالَ جثامين أبنائِهم، ما أدّى إلى فقدانِ ما يزيد عن 140 منها إضافة إلى المتاجرةِ بها، حيث تقر إسرائيلَ بوجودِ 119 من جثامين الشهداء، بينما يقولُ الفلسطينيون إنهم يوثقون 262 حالة تحتجزُ إسرائيلُ جثامينهم.

يقول سالم خله منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إن "إسرائيل تحتجز الجثامين لمعاقبة أهالي الشهداء، وتمعن في معاقبة الشهداء أنفسهم بحرمان ذويهم من دفنهم"، ويضيف أن "مقابر الأرقام تفتقر إلى أبسط مقومات المدافن الملائمة حيث تقع جميعها في مناطق عسكرية مغلقة، ويتم دفن الشهداء في قبور لا يزيد عمق القبر فيها عن 50 سم، وهي متلاصقة حتى أنها انكشفت بفعل العوامل الطبيعية من مياه الأمطار والرياح وانجرافات التربة، ما أدى إلى اختلاط عظام الشهداء بعضها ببعض"، وهذا ما كشف عنه التقرير الذي أعده البروفسور يهوذا هس رئيس معهد "أبو كبير" للطب الشرعي في إسرائيل .

واسترد الفلسطينيون من إسرائيل خلال السنوات الماضية 130 جثماناً، وهم يدركون تماما أنَّ بعضَ الجثامين تمَّ تزويرُ الأسماء ِوالشهاداتِ الخاصة بها من قبل إسرائيل لتحتفظ َلأطولِ مدّة ممكنة بمن ترغب في معاقبتِهم أكثرَ.