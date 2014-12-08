واشنطن ولندن في مؤتمر للأسلحة النووية للمرة الأولى

شاركت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الاثنين لأول مرة في مؤتمر يحضره 800 شخص، ينتمون إلى أكثر من 150 دولة، وذلك لبحث مخاطر الرؤوس النووية المنتشرة في العالم والبالغ عددها 16 ألف رأس نووي.

وكان البلدان اللذان يعتبران من بين 9 دول تملك أسلحة نووية، قد رفضا المشاركة في مؤتمرين سابقين في النرويج العام الماضي، وفي المكسيك قبل 9 أشهر.

ومن الدول النووية التسع تشارك أيضا في هذا المؤتمر الذي يعقد في فيينا كل من باكستان والهند، فيما غابت عنه كل من روسيا وفرنسا والصين، رغم مشاركة مؤسسة فكرية مقربة من الحكومة الصينية.

كما غابت عن المؤتمر كوريا الشمالية التي أجرت 3 تجارب نووية، وإسرائيل التي يعتقد على مستوى واسع أنها الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي تملك أسلحة نووية رغم عدم إقرارها بذلك.

وسيركز المؤتمر الذي يستمر يومين على التبعات المحتملة على المديين القصير والطويل لحدوث انفجار نووي، وتأثير التجارب النووية ومخاطر حدوث انفجار ذري عرضي.

ويأمل المنظمون أن يضخ المؤتمر مزيداً من الزخم في التحركات العالمية المتعثرة لتقليص عدد الأسلحة النووية قبل مؤتمر مايو 2015 الذي سيخصص لمراجعة التقدم في تطبيق معاهدة الحد من الانتشار النووي.

وصرح سيباستيان كورز وزير خارجية النمسا التي تستضيف المؤتمر بأنه "طالما وجدت الأسلحة النووية، فإن خطر استخدامها عمداً أو عن غير قصد لا يزال حقيقيا". وأضاف أن "مثل هذا السيناريو يمكن أن ينهي الحياة على الكوكب أكثر من أي عمل بشري آخر".

وقال أيضا: "لن يكون هناك رابح في مثل هذا السيناريو، وعلى عاتقنا تقع مسؤولية جماعية تجاه أنفسنا والأجيال المستقبلية، لبذل أقصى جهودنا في سبيل منع استخدام الأسلحة النووية مطلقاً مرة أخرى".