الفلبين.. "هاغوبيت" يفتك بـ21 شخصاً ويشرد مليوناً

أفاد الصليب الأحمر الفلبيني، اليوم الاثنين، بأن 21 شخصا على الأقل، لقوا حتفهم، غرقا في معظم الأحيان، بسبب ارتفاع منسوب المياه في بورونغان، البلدة الرئيسية في جزيرة سامار الشرقية التي ضربها الإعصار هاغوبيت، والتي تعد ثالث أكبر جزر فلبين.

وتم إجلاء أكثر من مليون شخص عندما اقترب الإعصار القوي من البلاد قادما من المحيط الهادي، خشية تكرار ما حدث عندما ضرب إعصار هائل البلاد العام الماضي وأدى إلى مقتل أو فقد أكثر من 7 آلاف شخص.

وأكد المركز الوطني لإدارة الكوارث والحد من مخاطرها في مانيلا، سقوط قتيلين وإصابة ثلاثة، فيما أفادت تقارير بمقتل اثنين آخرين خارج سامار منذ أن ضرب الإعصار هاغوبيت البلاد مساء السبت.