أوباما: الاحتجاجات السلمية تحقق التغيير الاجتماعي

دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاثنين، عن أهمية الاحتجاجات السلمية قائلاً إنها ضرورية للمساعدة في تحقيق التغيير الاجتماعي.

وأدلى أوباما بتعليقاته إلى شبكة "بي إي تي" التلفزيونية الموجهة إلى السود مع استمرار الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة في أعقاب قرار هيئة محلفين عليا في كل من ميزوري ونيويورك عدم توجيه اتهامات جنائية إلى ضابطي شرطة من البيض في وفاة رجل وفتى أسودين.

وقال أوباما عن الاحتجاجات "أعتقد أنها مادامت سلمية فإنها ضرورية.. عندما تتحول الى العنف عندئذ فإنها تكون غير إيجابية".

وأبرزت وفاة اريك جارنر (43 عاما) خنقا عندما حاول شرطي أبيض شل حركته في أحد شوارع نيويورك ووفاة مايكل براون (17 عاما) برصاص شرطي في بلدة فيرجسون بولاية ميزوري في صيف هذا العام العلاقات المتوترة بين الشرطة والجالية السوداء وأشعلت مجددا نقاشا في أرجاء البلاد بشأن العلاقات العرقية في الولايات المتحدة.

وقال أوباما إنه اجتمع في البيت الأبيض مع بعض منظمي الاحتجاجات.

وأضاف قائلا إن التغيير يستغرق وقتا وإن الاهتمام كثيرا ما يتحول إلى قضايا أخرى "ولا يحدث التغيير فعليا". ومضى قائلا: "قيمة تنظيم احتجاجات وأنشطة سلمية هي تذكير المجتمع بأن هذا لم يحدث حتى الآن".

وقال أول رئيس أميركي أسود إن القضية ليست مسألة شخصية له ولأسرته "لكنني كرئيس للبلاد أعتبر هذه إحدى أهم القضايا التي نواجهها. لأن أميركا تنجح عندما يشعر كل شخص بأنه يعامل بإنصاف ويحصل على فرصة متكافئة".