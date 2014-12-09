الإمارات.. السجن لـ 11 منتمياً للنصرة وأحرار الشام

حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي اليوم الثلاثاء على 11 إسلاميا بالسجن لفترات تصل إلى المؤبد، وذلك بتهمة الارتباط بجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، ولتنظيم أحرار الشام الذي ينشط أيضا في سوريا.

وحكم على 4 متهمين بالسجن مدى الحياة بعد أن تمت محاكمتهم غيابيا، بينما حكم على 7 متهمين حضوريا بالسجن بين 3 و15 سنة.

والمدانون إماراتيون وسوريون، إضافة إلى اثنين يحملان جنسية جزر القمر، وينتميان على الأرجح إلى فئة البدون سابقا.

فيما تمت تبرئة 4 متهمين إضافيين جميعهم إماراتيون، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وكان أحد المتهمين يحاكم بتهمة الإشراف على موقع دعاية لتنظيم القاعدة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الـ 15 تهمة "الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة، هما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة".

كما وجهت النيابة العامة لأعضاء المجموعة تهمة "صنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة".

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في 23 يونيو حكما بالسجن المؤبد بحق متهم عربي غيابيا، وبالسجن 7 سنوات بحق 6 آخرين، بتهمة تشكيل خلية للقاعدة ودعم وتمويل جبهة النصرة في سوريا.

كما سبق أن أعلنت السلطات الإماراتية في أبريل 2013 أنها فككت خلية للقاعدة تخطط لشن هجمات في الإمارات.