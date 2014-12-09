الدوحة.. قمة الخليج تبحث التعاون والإرهاب والنفط

تنطلق اليوم الثلاثاء، القمة الخامسة والثلاثون لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة والتي تستمر يوماً واحداً.

وتوالى وصول القادة إلى الدوحة، ويرأس الوفد السعودي في القمة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والوفد الكويتي: الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والوفد الإماراتي: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، والوفد البحريني: الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والوفد العماني: السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وقال ولي العهد السعودي الأمير سلمان لدى وصوله الدوحة في تصريحات صحفية إنه يأمل "أن تكلل قمة الخليج بالنجاح"، و"أن تخرج القمة بما يتناسب مع دقة المرحلة الراهنة".

وقبيل لقاء القادة، يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا لبحث جدول أعمال القمة، والذي من المقرر أن يتناول قضايا محاربة الإرهاب والنفط، والوحدة الخليجية.

ووفق تقاليد بقية القمم الخليجية، تجتمع لجنة من كبار المسؤولين الخليجيين تتولى صياغة البيان الختامي الذي يعتمد القادة قبل إعلانه. وهذا ما سيفعله وزراء الخارجية في اجتماعهم المنتظر، عبر جلستين بروتوكوليتين معلنتين للافتتاح والختام، وواحدة أو اثنتين مغلقتين.

وتعد القمة استثنائية بملفـاتها التي تراوح من السياسة إلى الاقتصاد، وتضع في أولوياتها هواجس الأمن وتطوير الدفاع المشترك.

وكانت الرياض قد احتضنت قبل أسابيع اجتماعا لقادة الخليج، وأسست لتوافق يجري البناء عليه خلال قمة الثلاثاء.