النواب الإسرائيليون يوافقون على حل الكنيست

اقترع النواب الإسرائيليون، مساء الاثنين، لصالح حل الكنيست، ما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة في 17 مارس المقبل.

واقترع 93 نائبا لصالح حل الكنيست، في حين لم يقترع أي نائب ضد. ويبلغ عدد نواب الكنيست 120.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو دفع باتجاه حل الكنيست، عندما أقال الأسبوع الماضي وزيرين من الوسط هما يئير لابيد (المالية) وتسيبي ليفني (العدل)، بعد أن اتهمهما بـ"الانقلاب" عليه.

وبعد ثلاث سنوات على آخر انتخابات تشريعية، طالب نتانياهو بانتخابات مبكرة معتبرا أنه "لم يعد قادرا على إدارة البلاد".

وللتمكن من الحصول على غالبية في الكنيست، أعلن نتانياهو أنه يرغب بالعودة الى التحالف مع الأحزاب المتشددة دينيا التي يعتبرها من "الحلفاء الطبيعيين"، رغم كون هذه الأحزاب في المعارضة حاليا.

وهو ينوي الابقاء على اتفاقه مع حزبين من اليمين المتشدد هما "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، و"حزب البيت اليهودي" برئاسة نافتالي بينيت وزير الاقتصاد الذي يدعو الى فتح الاستيطان على مصراعيه في الأراضي الفلسطينية.

من جهة ثانية يسعى "حزب العمل" المعارض الى تشكيل ائتلاف من يسار الوسط للوقوف بوجه نتانياهو والعودة الى المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.



