واشنطن.. تحطم طائرة على منزل ومصرع 6 أشخاص

سقطت طائرة خاصة فوق إحدى ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن أمس الاثنين، ما أدى الى مصرع ركابها الثلاثة بالإضافة إلى ثلاثة من سكان أحد المنازل، بحسب ما ذكرت السلطات.

وكانت امبراير-500، وهي طائرة أعمال ذات محركين، تقترب من مطار مقاطعة مونتغومري في ماريلاند عندما سقطت فوق منطقة سكنية، كما أوضحت الوكالة الفدرالية الأميركية للطيران المدني.

وكتب المتحدث باسم رجال الإطفاء في مونتغومري بيت بيرينغر على "تويتر" إن الركاب الثلاثة قتلوا، كما قتل أيضا ثلاثة من سكان منزل سقطت الطائرة فوقه.

وأكدت صحيفة "غازيت" نجاة سكان منزل آخر لحقت به أضرار نتيجة تحطم الطائرة، وتضررت منازل كثيرة من جراء تناثر حطام الطائرة.

ويقيم مالك الطائرة في تشابل هيل بولاية كارولاينا الشمالية.