قادة الخليج يكرمون أمير الكويت "قائد الإنسانية"

كرمت القمة الخليجية المقامة في الدوحة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، بمناسبة منحه لقب قائد الإنسانية من قبل الأمم المتحدة.

وتعليقا على التكريم قال أمير الكويت "تكريم الأمم المتحدة لدولة الكويت هو تكريم لكل دول الخليج".

ودعا أمير الكويت في القمة الخليجية إلى تشكيل لجنة عليا لدراسة مشروع الاتحاد الخليجي، وقال إن الخوف على مسيرتنا الخليجية دفعنا لتكثيف الجهود للحفاظ عليها.

وقال أمير الكويت "بالتحاور الأخوي سنكون قادرين على هزم أي خلاف".

وأضاف "يتوجب علينا العمل على أسس صلبة لدخول مرحلة الاتحاد".

وقال أيضاً "لقاء الرياض عمل على طي صفحة الخلاف الخليجي".

ودعا أيضا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، وتكثيف الجهود لتخليص العالم من شرور الإرهاب، مؤكداً رفضهم الإرهاب بكافة أشكالة.

وعن الوضع السوري، قال نحن أمام مسؤولية تاريخية بعد قتل عشرات الآلاف من السوريين.

وقال "ما يجري في سوريا جريمة تاريخية يجب وقفها".

وعن اليمن قال "نتابع بقلق ما يجري في اليمن من تطورات".

وعن الملف الفلسطيني الإسرائيلي قال "التعنت الإسرائيلي حال دون تحقيق تقدم باتجاه السلام العادل".

أما في الشأن الإيراني، دعا أمير الكويت إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث.