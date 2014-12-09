قطر: مجلس التعاون هو المنظمة الخليجية الفاعلة عربياً

أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتاح القمة الخليجية الخامسة والثلاثين. وافتتح كلمته بالقول "نجتمع في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد". وأضاف: نأمل أن تؤسس القمة انطلاقة جديدة لمسيرة التعاون الخليجي.

وقال أيضا "سنبقى نواصل الجهود لتحقيق الاتحاد الخليجي انسجاما مع مبادرة خادم الحرمين"، مشدداً على أن مجلس التعاون هو المنظمة الخليجية الفاعلة على المستوى العربي.

وتطرق أمير قطر للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. وقال "تصاعد العدوان الإسرائيلي يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبرى".

وقال إن الإجراءات الإسرائيلية تحول خيار الدولتين إلى شعار فقط، معتبرا أن صمت المجتمع الدولي إزاء الإجراءات الإسرائيلية "جريمة".

وعن الشأن السوري، قال كنا ومازلنا مع حل سياسي يوقف نزيف الدم في سوريا. وأضاف "نحن مع الشعب السوري في الدفاع عن نفسه في غياب الحل السياسي".

ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار لوقف جرائم النظام السوري.

إلى ذلك أعرب عن أمله " في التوصل إلى مصالحة في كل من العراق وليبيا واليمن". وأضاف "ظاهرة الإرهاب تستدعي تكثيف الجهود لاستئصالها، وأن لا خيار أمامنا سوى مواجهة الإرهاب، فالوقاية من الإرهاب أفضل من علاجه قبل استفحاله".

وعن الملف الإيراني، أكد أمير قطر على أهمية حل الخلافات مع إيران بالطرق الدبلوماسية.