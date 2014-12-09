كندي "داعشي" يرفع درجة التأهب الأمني في بلاده

رفعت كندا من حال التأهب الأمني بعد ظهور أحد مواطنيها على شريط فيديو أصدره تنظيم "داعش" وهو يتوعد الحكومة الكندية بمزيد من الهجمات الفردية و يدعو مواطنيه من خلال التسجيل إلى شن هجمات فردية على مصالح كندية في الداخل والخارج.

وظهر جون ماجواير الذي غير اسمه إلى "أبو أنور الكندي" من خلال تسجيل مدته 6 دقائق ومنتج بشكل احترافي ناقما على حكومة بلاده التي انضمت إلى التحالف الدولي ضد داعش.

وقال متحدثا باللغة الإنجليزية وموجها خطابه إلى السلطات الكندية "اعلموا أن ضربات موجعة ستأتيكم قريبا وعليكم أن تأخذوا العبرة وتقفوا عند ما قام به (مارتن كوتور-رولو)، الذي قتل ضابطا وأصاب جنديا عندما هاجمهم بسيارة في الكيبيك في أكتوبر الماضي".

كما تضمن الفيديو أيضا إشارات إلى الهجوم الذي قام به (مايكل زيهاف بيباو) وهو من قتل أحد حرس الشرف في النصب التذكاري في أوتاوا قبل اقتحام مبنى البرلمان في نفس الشهر.

وبحسب مصادر إعلامية فإن أنور الكندي كان بالفعل قيد التحقيق من طرف شرطة الخيالة الكندية بعد سفره رفقة العديد من الكنديين للقتال ضمن صفوف داعش عام 2013.

وقالت شبكة "سي بي سي" الاخبارية إن ماجواير (أبو أنور الكندي) من مواليد كيمبتفيل في شرق أونتاريو ثم انتقل إلى أوتاوا خلال الدراسة الثانوية وكان يعزف الجيتار في فرق عديدة ثم التحق بالجامعة في لوس أنجلوس بتمويل من منحة كندية وبعد عودته الى كندا اعتنق الإسلام.

كما ركزت الشبكة الإخبارية الأولى في كندا على العبارة التي رددها الكندي حين قال إنه يلعب الهوكي وهي العبارة التي كثيرا ما يستخدمها تنظيم داعش لاستمالة الكنديين إليه كون اللعبة هي الأشهر في كندا.

